Visites guidées, Muséum d’histoire naturelle, Béziers

Informations pratiques

Visites guidées 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Classé Musée de France, le Muséum d’histoire naturelle de Béziers conserve des collections précieuses, parfois uniques, présentées dans l’esprit d’un véritable cabinet de curiosités. Accompagnés par la Société d’études des sciences naturelles de Béziers, engagée depuis 1875 dans la sensibilisation à la nature, découvrez une grande diversité d’espèces terrestres et marines, ainsi que le rôle essentiel des insectes pollinisateurs, aujourd’hui menacés.

Une visite passionnante pour mieux comprendre la richesse et la fragilité du monde naturel et l’importance de le préserver pour les générations futures.

Visites le samedi et le dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Groupes de 20 personnes maximum. Rendez-vous devant la barrière, avenue de la Marne.

Renseignements : 04 67 36 81 60.

Muséum d’histoire naturelle Rampe du 96eme Régiment d’Infanterie, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie +33467367101 https://www.ville-beziers.fr/culture Le Muséum d’histoire naturelle de Béziers a été fondé en 1875 à l’initiative de la Société d’étude des sciences naturelles de Béziers (SESNB), créée sous l’impulsion du docteur Antonin Théveneau.

Il conserve d’importantes collections naturalistes, constituées principalement entre la seconde moitié du XIXe siècle et la fin du XXe siècle. Ce fonds particulièrement riche rassemble des collections d’ornithologie, d’entomologie, de paléontologie, de malacologie, de conchyliologie et de botanique.

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

© Collection Musées de Béziers