Visites guidées : Partez pour une balade inattendue entre nature, art et architectures du monde, Cité internationale universitaire de Paris, Paris

Informations pratiques

Visites guidées : Partez pour une balade inattendue entre nature, art et architectures du monde 19 et 20 septembre Cité internationale universitaire de Paris Paris

Gratuit | Inscription sur place à partir de 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Véritable exposition d’architecture à ciel ouvert, la Cité internationale réunit dans un parc éco-responsable de 34 hectares 47 maisons aux architectures singulières, conçues par de grands architectes, artistes et designers du XXe siècle. Un ensemble exceptionnel où dialoguent patrimoine, création et nature au cœur de Paris.

Tout au long du week-end, notre centre du patrimoine proposera des visites guidées autour de trois thématiques : l’architecture, l’art et l’environnement. L’occasion de découvrir les réalisations de créateurs emblématiques tels que Le Corbusier, Foujita ou Charlotte Perriand, ainsi que les richesses paysagères et écologiques du campus. Les maisons de la Cité internationale proposeront également des visites libres ou guidées ainsi qu’une programmation culturelle spécifique. Le programme détaillé sera dévoilé au cours de l’été. Ici.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’architecture, d’art, de patrimoine et de découvertes.

Thème : architecture

* Visite guidée « 100 ans d’architectures à travers le monde » (1h30) | Samedi à 15h | Dimanche à 15h et à 17h

* Visite guidée « Les dernières maisons construites sur le campus » (1h30) | Dimanche à 16h

Thème : art

* Visite guidée « Une Cité d’artistes » (1h30) | Samedi à 16h | Dimanche à 15h30

Thème : développement durable

* Visite guidée « Un parc écologique » (1h30) | Samedi à 16h30

* Visite guidée « Les bienfaits des arbres » (1h30) | Dimanche à 16h30

Cité internationale universitaire de Paris 17 bd Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France +33 (0)1 44 16 64 00 https://www.ciup.fr/ https://www.facebook.com/cite.internationale.universitaire.de.paris/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://www.citescope.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ »}] [{« link »: « https://www.citescope.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ »}] La Cité internationale universitaire de Paris est un campus unique au monde. Elle accueille chaque année 12.000 étudiants, chercheurs et artistes de 150 nationalités dans ses 47 maisons. De nombreuses activités culturelles et scientifiques y sont organisées. Tout comme son parc de 34 hectares, cette programmation, dédiée à la rencontre entre les cultures du monde et les savoirs est accessible au grand public. Elle est un lieu engagé pour un monde plus solidaire et durable, où se construisent chaque jour des ponts entre les peuples. RER B/Tram T3a : Cité universitaire

Visite commentée

© Diane Arques – ADAGP, Paris, 2025