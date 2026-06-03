Visites guidées spéciale tout-petit en avant au musée LOURDES Lourdes

Lourdes

Visites guidées spéciale tout-petit en avant au musée

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-05

Pendant les vacances du 5 juillet au 31 août 2026, suivez la princesse Pétronille et son acolyte Simon l’Étincelant dans leurs aventures au château fort de Lourdes.

Une visite-contée adaptée aux 3-6 ans qui vous permettra de découvrir le château et ses systèmes défensifs avec vos tout-petits.

Tous les mercredis pendant les vacances scolaires à 16h.

Durée 15-20 min.

Le billet d’entrée donne droit à la visite. Pas de supplément.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 5 to August 31, 2026, follow Princess Petronilla and her sidekick Simon l’Étincelant on their adventures at the Château Fort de Lourdes.

This guided tour, suitable for 3-6 year-olds, will enable you to discover the castle and its defensive systems with your little ones.

Every Wednesday during school vacations at 4pm.

Duration: 15-20 min.

Admission includes tour. No extra charge.

For further information, please contact us.

L’événement Visites guidées spéciale tout-petit en avant au musée Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65