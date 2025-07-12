Visites guidées sur la photographie et le patrimoine en péril, Musée municipal de Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Visites guidées sur la photographie et le patrimoine en péril 19 et 20 septembre Musée municipal de Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Plusieurs visites sont proposées sur le week end pour découvrir des oeuvres à travers les thématiques proposées par le Ministère de la Culture : la photographie et le patrimoine en péril, raviver, résister, réimaginer.

Musée municipal de Semur-en-Auxois 3 rue jean-jacques collenot 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380972425 https://www.musee-semur-en-auxois.com/ https://www.facebook.com/museedesemurenauxois;https://www.instagram.com/musee.semur/ Musée aux collections hétéroclites né lors de l’ouverture d’une école de dessin en 1833. parking, toilettes publiques sur la place, pas d’asenceur (3 niveaux)

Plusieurs visites sont proposées sur le week-end pour découvrir des œuvres à travers les thématiques proposées par le Ministère de la Culture : la photographie et le patrimoine en péril.

© Musée de Semur