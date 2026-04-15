Visites guidées thématiques, Jardin et refuge LPO de la Buissonnière, Avranches

Visites guidées thématiques 6 et 7 juin Jardin et refuge LPO de la Buissonnière Manche

Durée 1h, possibilité de réserver la visite et de préciser le centre d’intérêts par SMS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visites guidées du jardin et de la zone expérimentale en syntropie (samedi 15h et 17h et dimanche 10h, 14h, 16h et 18h) abordant 4 thèmes à la demande des visiteurs : les jardins syntropiques, une solution au dérèglement climatique ? Le jardin syntropique dans l’art du foodscaping. Créer son refuge nature LPO. Plantes aromatiques et médicinales, plaisir des sens mais pas que… Boissons offertes. Prêts de livres sur les sujets traités. Vente de plants et de graines du jardin au profit de la LPO.

Jardin et refuge LPO de la Buissonnière 21 route de la Buissonnière, Saint-Martin-des-Champs, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 06 72 91 68 91 [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 91 68 91 »}, {« type »: « email », « value »: « vetoalf@gmail.com »}] Jardin ornemental et vivrier en syntropie de 1000 m2, créé en 2011. Zone experimentale pédagogique dédiée à la découverte et la compréhension de l’agroforesterie syntropique créée en 2025, mini jardin forêt, petite mare créée en 2024, aménagements dédiés au refuge LPO (ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité) Pas de parking mais possibilité de se garer le long de la route. Cyclistes et marcheurs bienvenus.

Visites guidées du jardin et de la zone expérimentale en syntropie (samedi 15h et 17h et dimanche 10h, 14h, 16h et 18h) abordant 4 thèmes à la demande des visiteurs : les jardins syntropiques, une au…

©Mésières Françoise