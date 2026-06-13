Visites insolites Atelier des arcades Christa Atelier des Arcades Louhans

Louhans

Visites insolites Atelier des arcades

Christa Atelier des Arcades 26, grande rue Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Visites insolites de l’Office de Tourisme Atelier des arcades. Visite expliquée de l’Atelier des Arcades Venez visiter un lieu d’art contemporain en milieu rural ! Cette approche pédagogique vous permettra de mieux aborder l’art de manière générale et l’art contemporain en particulier. Profitez-en pour admirer les nombreuses œuvres de Christa et découvrir sa passion pour l’art.

Nombre de places limité Réservation obligatoire .

Christa Atelier des Arcades 26, grande rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Atelier des arcades Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II