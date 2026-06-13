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Visites insolites Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans

Visites insolites Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Rue du Capitaine Vic

Adresse : Hôtel-Dieu

Ville : 71500 Louhans

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Louhans

Visites insolites Hôtel-Dieu

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06

Visites insolites de l’Office de Tourisme Hôtel-Dieu. Le secret des Sœurs Hospitalières Escape Game Au 19ème siècle, une jeune sœur hospitalière redécouvre un mystérieux remède capable de soulager toutes les douleurs, même les plus tenaces. Pour protéger sa précieuse formule, elle a dissimulé des indices à travers tout l’Hôtel-Dieu. Seuls les esprits curieux et courageux pourront retrouver ce trésor médicinal en réussissant cet escape game.
Nombre de places limité Réservation obligatoire   .

Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Hôtel-Dieu Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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