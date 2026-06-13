Visites insolites Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans
Visites insolites Hôtel-Dieu Rue du Capitaine Vic Louhans jeudi 16 juillet 2026.
Louhans
Visites insolites Hôtel-Dieu
Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Visites insolites de l’Office de Tourisme Hôtel-Dieu. Le secret des Sœurs Hospitalières Escape Game Au 19ème siècle, une jeune sœur hospitalière redécouvre un mystérieux remède capable de soulager toutes les douleurs, même les plus tenaces. Pour protéger sa précieuse formule, elle a dissimulé des indices à travers tout l’Hôtel-Dieu. Seuls les esprits curieux et courageux pourront retrouver ce trésor médicinal en réussissant cet escape game.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
Rue du Capitaine Vic Hôtel-Dieu Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites Hôtel-Dieu Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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