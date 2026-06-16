Le Croisic

Visites Insolites Le patrimoine maritime du Croisic dans tous ses états

Mont Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Visite ludique pour tous!

Le célèbre jeu radiophonique Questions sur ta région ! pose enfin ses valises au Croisic l’occasion de découvrir ou de redécouvrir certains aspects de la petite et de la grande histoire du Croisic. Interactivité, humour et fantaisie sont la marque de fabrique de la compagnie Colin Muset, qui le démontre une fois encore avec cette visite décalée tous publics proposant une découverte hors les sentiers battus du patrimoine maritime du Croisic.

On l’attendait depuis longtemps, c’est fait! Le célèbre jeu radiophonique questions sur ta région pose enfin ses valises au Croisic. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir certains aspects de la petite et de la grande histoire du Croisic.

Depuis de nombreuses années ‘Questions sur ta région sillonne la France avec succès. La recette de sa réussite simplicité, culture et bonne humeur. L’étape croisicaise s’annonce donc sous les meilleurs auspices.

Mais c’est sans compter sur la candidate du jour qui va jouer à un tout autre jeu que celui attendu mettant à rude épreuve la patience d’une animatrice complètement dépassée par les événements.

Gratuit Sur inscription à l’Office de Tourisme du Croisic dans la limite des places disponibles. Public familial

Rendez-vous en haut du Mont Lénigo 11h .

Mont Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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L’événement Visites Insolites Le patrimoine maritime du Croisic dans tous ses états Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44