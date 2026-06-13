Visites insolites Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans jeudi 9 juillet 2026.

Louhans

Visites insolites Musée d’Histoire et de Culture des Sourds

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds 14, rue Edgar Guigot Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Visites insolites de l’Office de Tourisme Musée d’Histoire et de Culture des Sourds. La vibration des mains Laissez-vous guider dans une visite insolite, vivante et participative. En petit groupe de 2 à 10 personnes, vous explorez l’Histoire des Sourds et de la langue des signes française à travers un parcours ludique de mots et de signes. À vous de trouver la phrase magique grâce à plusieurs défis en langage des signes.

Nombre de places limité Réservation obligatoire .

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds 14, rue Edgar Guigot Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II