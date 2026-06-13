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Visites insolites Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans

Visites insolites Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Musée d'Histoire et de Culture des Sourds

Adresse : 14, rue Edgar Guigot

Ville : 71500 Louhans

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Louhans

Visites insolites Musée d’Histoire et de Culture des Sourds

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds 14, rue Edgar Guigot Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Visites insolites de l’Office de Tourisme Musée d’Histoire et de Culture des Sourds. La vibration des mains Laissez-vous guider dans une visite insolite, vivante et participative. En petit groupe de 2 à 10 personnes, vous explorez l’Histoire des Sourds et de la langue des signes française à travers un parcours ludique de mots et de signes. À vous de trouver la phrase magique grâce à plusieurs défis en langage des signes.
Nombre de places limité Réservation obligatoire   .

Musée d’Histoire et de Culture des Sourds 14, rue Edgar Guigot Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02  info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Musée d’Histoire et de Culture des Sourds Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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