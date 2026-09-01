[VISITES] – Journées Européennes du Patrimoine – Fondation des Etats-Unis Fondation des États-Unis Paris

Informations pratiques

Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), la FEU vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir son bâtiment de style Art Déco et ses incontournables fresques. Autour du thème Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, (re)découvrez l’histoire du quotidien des résidents de la FEU

Venez visiter le batiment Art déco centenaire de la Fondation des Etats-Unis !

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine/ +33153806789 ticket@fondationdesetatsunis.org



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