Visites « Le tombeau déconstruit » Cathédrale St-Pierre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-08 14:00 – 14:20

Gratuit : non Inscription en ligne et sur place. Payant. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Tout public

Le tombeau du duc François II et de sa femme Marguerite de Foix a regagné la cathédrale de Nantes. À la suite de l’incendie de 2020, ce monument de l’art funéraire breton a connu une campagne de restauration. Aude Beaugrand spécialiste des tombeaux médiévaux bretons nous dévoilera tous les secrets de ce sarcophage, un véritable chef d’œuvre de la Renaissance. Aude Beaugrand nous parlera des gisants, des statues qui cernent la sépulture, du sens caché des choix de l’artiste Michel Colombe, du mystère de la statue à deux visages et d’une découverte complètement inattendue…Par l’Agence Culturelle Bretonne 44 et Aude Beaugrand, guide conférencière chez Les Clefs de la Ville

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/acb44/evenements/visite-flash-le-tombeau-deconstruit



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