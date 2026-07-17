Visites libres de l’église Sainte croix d’Ivry Port, Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Visites libres de l’église Sainte croix d’Ivry Port 19 et 20 septembre Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908. Plusieurs chapelles provisoires se succèdent jusqu’à l’aménagement d’un lieu de culte 41, rue de Seine (actuelle rue Lénine). Après sa destruction par un incendie en 2000, les architectes Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet sont chargés de construire un nouvel édifice. Les matériaux utilisés seront le verre, le bois, le métal, la brique, le béton. L’église s’ouvre comme une coquille St-Jacques du nord vers le sud. Son baptistère est une cuve, acquise par Madeleine Delbrêl (1904-1964) et utilisée par des réfugiés espagnols pour produire du Turron.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église Sainte-Croix-d’Ivry-Port 41 rue Lénine 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry port Val-de-Marne Île-de-France 01 49 60 25 08 http://www.ivry94.fr Il y a tout juste 10 ans, Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet, architectes, ont été chargés par le diocèse de Créteil de construire cet édifice, en remplacement du sanctuaire détruit par un incendie en 2000. La visite commentée permet de découvrir l’histoire de la paroisse d’Ivry-Port et de comprendre les choix architecturaux. RER C Gare d’Ivry / Bus 125 Molière

Visites libres

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