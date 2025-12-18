Visites nature au bord du Cher par la Ligue de Protection des Oiseaux

Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-10-21

Au cours d’une balade sur les bords du Cher, la LPO vous propose de partir à la rencontre des oiseaux de la commune de Bléré. Munis de jumelles et d’une longue-vue, peut-être pourrez-vous observer le Héron cendré, l’Aigrette garzette ou le Cygne tuberculé profitant de la rivière pour s’alimenter ou encore les mésanges et les rougegorges virevoltants dans les arbres. Partez à la rencontre de ces oiseaux et de leurs mœurs ! .

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

English :

During a stroll along the banks of the Cher, the LPO invites you to meet the birds of the commune of Bléré. Armed with binoculars and a spyglass, you might just spot the grey heron, the little egret or the mute swan…

