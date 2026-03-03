Visites du Moulin des Aigremonts Bléré

Visites du Moulin des Aigremonts

Visites du Moulin des Aigremonts

Du 1er mai au 4 Octobre

Ouverture les premiers dimanches de chaque mois de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h , ainsi que les jours feriés . Visite guidée (30 à 45 min). Possibilité de visite à d’autres moments sur réservation à partir de 10 personnes.

TARIFS

– À partir de 10ans 5 €

– Gratuit moins de 10 ans et pour les groupes scolaires

– Groupes de 10 personnes minimum 3 € par personne

Renseignements et réservations 06 71 72 33 04

Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Visits to the Moulin des Aigremonts

May 4 to October 5

Open on the first Sunday of each month from 10 am to 12 pm and from 2 pm to 5 pm. Guided tour (30 to 45 min). Visits at other times by prior arrangement for groups of 10 or more.

RATES

Adults: 5 ? Free for children under 10

