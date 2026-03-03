Troc Plants Bléré
Troc Plants Bléré samedi 2 mai 2026.
Troc Plants
Rue Jacques-Yves Cousteau Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:30:00
fin : 2026-05-02 13:00:00
Date(s) :
2026-05-02
TROC PLANTS BLERE
SAMEDI 2 MAI 2026
De 8h30 à 13h00
Aux Jardins familiaux
Derrière la déchetterie
Rue Jacques Yves Cousteau
TROC PLANTS BLERE
SAMEDI 2 MAI 2026
De 8h30 à 13h00
Aux Jardins familiaux
Derrière la déchetterie
Rue Jacques Yves Cousteau .
Rue Jacques-Yves Cousteau Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TROC PLANTS BLERE
SATURDAY MAY 2, 2026
From 8:30 a.m. to 1:00 p.m
At the allotment gardens
Behind the waste center
Rue Jacques Yves Cousteau
L’événement Troc Plants Bléré a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT 37