Troc Plants

Rue Jacques-Yves Cousteau Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:30:00

fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02

TROC PLANTS BLERE

SAMEDI 2 MAI 2026

De 8h30 à 13h00

Aux Jardins familiaux

Derrière la déchetterie

Rue Jacques Yves Cousteau

TROC PLANTS BLERE

SAMEDI 2 MAI 2026

De 8h30 à 13h00

Aux Jardins familiaux

Derrière la déchetterie

Rue Jacques Yves Cousteau .

Rue Jacques-Yves Cousteau Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TROC PLANTS BLERE

SATURDAY MAY 2, 2026

From 8:30 a.m. to 1:00 p.m

At the allotment gardens

Behind the waste center

Rue Jacques Yves Cousteau

L’événement Troc Plants Bléré a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT 37