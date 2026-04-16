Coeur de France en fête Stand du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine Bléré
Coeur de France en fête Stand du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine Bléré samedi 6 juin 2026.
Bléré
Coeur de France en fête Stand du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
Avenue de l’Europe Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
ÉVÈNEMENT ANNUEL DÉDIÉ À LA VÉLOROUTE CŒUR DE FRANCE À VÉLO
Partenariat entre les offices de tourisme Autour de Chenonceaux, Montlouis-Vouvray et Sud Val de Loire.
10h à 16h Stand du pays d’art et d’histoire
Animations autour du patrimoine sensoriel du Cher Venez jouer avec vos sens et tester vos connaissances sur les patrimoines de la Vallée du Cher !
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de cet évènement annuel ! .
Avenue de l’Europe Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Coeur de France en fête Stand du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine Bléré a été mis à jour le 2026-04-16 par ADT 37
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