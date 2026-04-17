Soirée fitness fluo Bléré
Soirée fitness fluo Bléré vendredi 5 juin 2026.
Bléré
Soirée fitness fluo
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Soirée fitness fluo au Centre socio culturel de Bléré le vendredi 5 juin.
Total renfo, Lia, bodyfight, zumba
Tenue ou accessoire fluo
Soirée fitness fluo au Centre socio culturel de Bléré le vendredi 5 juin.
Total renfo, Lia, bodyfight, zumba
Tenue ou accessoire fluo 10 .
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire blerefitnessform@gmail.com
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English :
Fluorescent fitness evening at Bléré’s socio-cultural center on Friday June 5.
Total renfo, Lia, bodyfight, zumba
Fluorescent outfit or accessory
L’événement Soirée fitness fluo Bléré a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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