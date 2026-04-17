Bléré

Soirée fitness fluo

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Soirée fitness fluo au Centre socio culturel de Bléré le vendredi 5 juin.

Total renfo, Lia, bodyfight, zumba

Tenue ou accessoire fluo

Soirée fitness fluo au Centre socio culturel de Bléré le vendredi 5 juin.

Total renfo, Lia, bodyfight, zumba

Tenue ou accessoire fluo 10 .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire blerefitnessform@gmail.com

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English :

Fluorescent fitness evening at Bléré’s socio-cultural center on Friday June 5.

Total renfo, Lia, bodyfight, zumba

Fluorescent outfit or accessory

L’événement Soirée fitness fluo Bléré a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER