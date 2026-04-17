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Soirée fitness fluo Bléré

Soirée fitness fluo Bléré

Soirée fitness fluo Bléré vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 26 Rue des Déportés

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Bléré

Soirée fitness fluo

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Soirée fitness fluo au Centre socio culturel de Bléré le vendredi 5 juin.
Total renfo, Lia, bodyfight, zumba
Tenue ou accessoire fluo
Soirée fitness fluo au Centre socio culturel de Bléré le vendredi 5 juin.
Total renfo, Lia, bodyfight, zumba
Tenue ou accessoire fluo 10  .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   blerefitnessform@gmail.com

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English :

Fluorescent fitness evening at Bléré’s socio-cultural center on Friday June 5.
Total renfo, Lia, bodyfight, zumba
Fluorescent outfit or accessory

L’événement Soirée fitness fluo Bléré a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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