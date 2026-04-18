Théâtre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite Bléré
Théâtre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite Bléré samedi 6 juin 2026.
Bléré
Théâtre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite
26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Théatre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite
Samedi 6 juin à 20 h et Dimanche 7 juin à 16h
À la salle des fêtes de Bléré, 26 rue des Déportés.
Gratuit
Théatre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite
Samedi 6 juin à 20 h et Dimanche 7 juin à 16h
À la salle des fêtes de Bléré, 26 rue des Déportés.
Gratuit
Synopsis
Mme Lacour, directrice d’une maison de retraite, doit s’absenter pendant dix jours et laisse les clés de la maison à ses employés. Ces derniers en profitent pour instaurer quelques innovations dont l’organisation du bal du 14 juillet… Mme lacour écourte son séjour pour revenir mettre l’ordre. .
26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
For economic reasons, Les Gourdasses occupy the same apartment. There’s a lot of dissension, over the organization of household chores, some of the women’s friendships, the increase in rent and utilities, the loss of a job, professional frustration in short, nothing’s going right!
L’événement Théâtre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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