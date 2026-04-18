Bléré

Théâtre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Théatre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite

Samedi 6 juin à 20 h et Dimanche 7 juin à 16h

À la salle des fêtes de Bléré, 26 rue des Déportés.

Gratuit

Théatre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite

Samedi 6 juin à 20 h et Dimanche 7 juin à 16h

À la salle des fêtes de Bléré, 26 rue des Déportés.

Gratuit

Synopsis

Mme Lacour, directrice d’une maison de retraite, doit s’absenter pendant dix jours et laisse les clés de la maison à ses employés. Ces derniers en profitent pour instaurer quelques innovations dont l’organisation du bal du 14 juillet… Mme lacour écourte son séjour pour revenir mettre l’ordre. .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

For economic reasons, Les Gourdasses occupy the same apartment. There’s a lot of dissension, over the organization of household chores, some of the women’s friendships, the increase in rent and utilities, the loss of a job, professional frustration in short, nothing’s going right!

L’événement Théâtre Les Gourdasses 14 juillet à la maison de retraite Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37