Bléré

Brocante de l’AAPPMA

Rue du Commandant Lemaître Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Brocante de l’AAPPMA, le dimanche 7 juin à La Gâtine à Bléré

Brocante de l’AAPPMA, le dimanche 7 juin à La Gâtine à Bléré .

Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Brocante de l’AAPPMA, Sunday June 7 at La Gâtine in Bléré

L’événement Brocante de l’AAPPMA Bléré a été mis à jour le 2026-04-20 par ADT 37