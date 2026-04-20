Brocante de l’AAPPMA Bléré
Brocante de l’AAPPMA Bléré dimanche 7 juin 2026.
Bléré
Brocante de l’AAPPMA
Rue du Commandant Lemaître Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Brocante de l’AAPPMA, le dimanche 7 juin à La Gâtine à Bléré
Brocante de l’AAPPMA, le dimanche 7 juin à La Gâtine à Bléré .
Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
Brocante de l’AAPPMA, Sunday June 7 at La Gâtine in Bléré
L’événement Brocante de l’AAPPMA Bléré a été mis à jour le 2026-04-20 par ADT 37
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