Escape Game Le secret de la farine d’or

Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-05-03

Escape game Le secret de la farine d’or

Du 3 mai au 4 octobre

Ce jeu d’évasion chronométré vous plonge de façon ludique dans l’ambiance authentique du moulin des Aigremonts. Parviendrez-vous à découvrir le secret du meunier en 60 minutes ?

Uniquement sur réservation

Escape game Le secret de la farine d’or

Du 3 mai au 4 octobre

Ce jeu d’évasion chronométré vous plonge de façon ludique dans l’ambiance authentique du moulin des Aigremonts. Parviendrez-vous à découvrir le secret du meunier en 60 minutes ?

Uniquement sur réservation

– vendredi et samedi séances à 17 h et 18 h 30

– mercredi séances à 14 h et 15 h 30

2 versions (de 3 à 8 joueurs)

– adultes (en groupe à partir de 14 ans)

– enfants de 7 à 13 ans (énigmes simplifiées et temps de jeu raccourci pour permettre la participation des plus jeunes).

TARIFS

Adultes 20 €

Enfant 12 € (de 7 à 13 ans)

Spécial Halloween

Les 30, 31 Octobre et 1er Novembre

3 séances 14h30, 17h, 18h30 20 .

Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Escape game Le secret de la farine d’or (The secret of golden flour)

May 4 to October 5

This timed escape game plunges you into the authentic atmosphere of the Aigremonts mill. Can you discover the miller’s secret in 60 minutes?

Reservations required:

– friday and Saturday: séan

L’événement Escape Game Le secret de la farine d’or Bléré a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT 37