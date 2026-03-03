Escape Game Le secret de la farine d’or Bléré
Escape Game Le secret de la farine d’or Bléré dimanche 3 mai 2026.
Escape Game Le secret de la farine d’or
Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-05-03
fin : 2026-10-04
2026-05-03
Escape game Le secret de la farine d’or
Du 3 mai au 4 octobre
Ce jeu d’évasion chronométré vous plonge de façon ludique dans l’ambiance authentique du moulin des Aigremonts. Parviendrez-vous à découvrir le secret du meunier en 60 minutes ?
Uniquement sur réservation
– vendredi et samedi séances à 17 h et 18 h 30
– mercredi séances à 14 h et 15 h 30
2 versions (de 3 à 8 joueurs)
– adultes (en groupe à partir de 14 ans)
– enfants de 7 à 13 ans (énigmes simplifiées et temps de jeu raccourci pour permettre la participation des plus jeunes).
TARIFS
Adultes 20 €
Enfant 12 € (de 7 à 13 ans)
Spécial Halloween
Les 30, 31 Octobre et 1er Novembre
3 séances 14h30, 17h, 18h30 20 .
Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
English :
Escape game Le secret de la farine d’or (The secret of golden flour)
May 4 to October 5
This timed escape game plunges you into the authentic atmosphere of the Aigremonts mill. Can you discover the miller’s secret in 60 minutes?
Reservations required:
– friday and Saturday: séan
