Visites nocturnes à la lanterne place du colonel Laussedat Moulins
Visites nocturnes à la lanterne place du colonel Laussedat Moulins vendredi 20 mars 2026.
Visites nocturnes à la lanterne
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-06-26 19:30:00
Date(s) :
2026-03-20 2026-06-26
À la lueur d’une lanterne, suivez le guide pour une visite immersive originale, pour plonger dans la nuit de l’exposition.
.
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By the light of a lantern, follow the guide on an original immersive tour, plunging you into the night of the exhibition.
L’événement Visites nocturnes à la lanterne Moulins a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région