À la lueur d’une lanterne, suivez le guide pour une visite immersive originale, pour plonger dans la nuit de l’exposition.

place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

By the light of a lantern, follow the guide on an original immersive tour, plunging you into the night of the exhibition.

