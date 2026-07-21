Visites nocturnes à la lueur des lanternes Château de Salignac Salignac-Eyvigues
mardi 21 juillet 2026 · Salignac-Eyvigues
Informations pratiques
Salignac-Eyvigues
Visites nocturnes à la lueur des lanternes Château de Salignac
Château de Salignac Salignac-Eyvigues Dordogne
Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-18 2026-08-25
Et si, le temps d’une soirée, vous deveniez un visiteur du passé ?
À la nuit tombée, laissez-vous guider à la lueur vacillante des lanternes.
Accueillis par deux habitants des lieux en costume d’époque, vous serez guidés à travers salles et couloirs, en quête d’un abri pour la nuit*.
Pas à pas, vous découvrirez le château tel qu’il était autrefois éclairé par la seule lumière des flammes.
Une expérience hors du temps, entre immersion historique et flânerie nocturne.
Début de la visite 21h
Durée jusqu’à 22h30
Réservation obligatoire en ligne places limitées
Plus d’informations et réservations www.chateausalignac.com/visites-nocturnes .
Château de Salignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 03 01 16
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English : Visites nocturnes à la lueur des lanternes Château de Salignac
L’événement Visites nocturnes à la lueur des lanternes Château de Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du pays de Fénelon
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