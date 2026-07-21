Informations pratiques

Salignac-Eyvigues

Visites nocturnes à la lueur des lanternes Château de Salignac

Château de Salignac Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-18 2026-08-25

Et si, le temps d’une soirée, vous deveniez un visiteur du passé ?

À la nuit tombée, laissez-vous guider à la lueur vacillante des lanternes.

Accueillis par deux habitants des lieux en costume d’époque, vous serez guidés à travers salles et couloirs, en quête d’un abri pour la nuit*.

Pas à pas, vous découvrirez le château tel qu’il était autrefois éclairé par la seule lumière des flammes.

Une expérience hors du temps, entre immersion historique et flânerie nocturne.

Début de la visite 21h

Durée jusqu’à 22h30

Réservation obligatoire en ligne places limitées

Plus d’informations et réservations www.chateausalignac.com/visites-nocturnes .

Château de Salignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 03 01 16

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English : Visites nocturnes à la lueur des lanternes Château de Salignac

L’événement Visites nocturnes à la lueur des lanternes Château de Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du pays de Fénelon