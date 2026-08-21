Visites postées par nos médiateurs, Cité du cuir, Saint-Junien

Informations pratiques

Visites postées par nos médiateurs 19 et 20 septembre Cité du cuir Haute-Vienne

L’entrée à la Cité du cuir est exceptionnellement gratuite les 19 et 20 septembre 2026, de 10h à 18h, à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Lors de votre visite, à l’invitation de nos médiateurs présents dans certaines salles du parcours, approfondissez votre découverte du tannage du cuir et manipulez ce matériau sous différentes formes.

Découvrez également dans le détail notre collection de gants et apprenez-en davantage sur une sélection d’œuvres contemporaines en cuir choisies par notre équipe.

Cité du cuir 20 Chemin de Notre-Dame-au-Goth, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 02 76 68 http://citeducuir.fr https://www.facebook.com/citeducuir/;https://www.instagram.com/citeducuir/ La Cité du cuir célèbre les métiers du cuir historiques de son territoire : la mégisserie et la ganterie. Elle propose au grand public un parcours de découverte de 1300 m2, des expositions temporaires, des ateliers, une boutique autour des savoir-faire. Parkings en amont du site le long de la voie d’accès

Lors de votre visite, à l’invitation de nos médiateurs postés dans certaines salles du parcours, vous pourrez approfondir la découverte du tannage du cuir et manipuler ce matériau sous différentes le…

© Unity Prod pour Cité du cuir