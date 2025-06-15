Visites théâtralisées de la Manu, Parking lild Trélazé, Trélazé

Informations pratiques

Visites théâtralisées de la Manu Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Parking lild Trélazé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:19:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:19:00+02:00

Troupe des 3 tortues et Amis du Patrimoine Trélazéen

Découverte de l’histoire de la Manufacture d’allumettes, de sa réhabilitation en un nouveau quartier, de l’œuvre d’art de la Doublure de Raphaël Zarka, à travers une exposition permanente et une promenade théâtralisée reprenant les paroles et des métiers des ouvrier(e)s.

Départs : 10 H – 14 H – 16 H pour une visite de 1h20

Parking lild Trélazé 243 rue Jean Jaurés Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Troupe des 3 tortues et Amis du Patrimoine Trélazéen

©Pascal Reysset