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Visites théâtralisées de la Manu, Parking lild Trélazé, Trélazé

samedi 19 septembre 2026 · Parking lild Trélazé · Trélazé

Visites théâtralisées de la Manu, Parking lild Trélazé, Trélazé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking lild Trélazé
Adresse
243 rue Jean Jaurés Trélazé
Ville
49800 Trélazé
Département
Maine-et-Loire

Visites théâtralisées de la Manu Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Parking lild Trélazé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:19:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:19:00+02:00

Troupe des 3 tortues et Amis du Patrimoine Trélazéen
Découverte de l’histoire de la Manufacture d’allumettes, de sa réhabilitation en un nouveau quartier, de l’œuvre d’art de la Doublure de Raphaël Zarka, à travers une exposition permanente et une promenade théâtralisée reprenant les paroles et des métiers des ouvrier(e)s.
Départs : 10 H – 14 H – 16 H pour une visite de 1h20

Parking lild Trélazé 243 rue Jean Jaurés Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Troupe des 3 tortues et Amis du Patrimoine Trélazéen

©Pascal Reysset

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