Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL, Théâtre Interlude / Espace Jean Guichard, Cholet

Informations pratiques

Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL 19 et 20 septembre Théâtre Interlude / Espace Jean Guichard Maine-et-Loire

Départs de visite à 10h30, 14h, 16h et 18h. Durée 1h. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

N’avez-vous jamais rêvé de voir l’envers du décor ?

Au théâtre, nous n’assistons souvent qu’aux représentations. Une pièce, des comédiens qui jouent, le public qui applaudit, les saluts et puis rideau !

Le temps d’un week-end, nous vous dévoilons les coulisses de l’Espace Jean Guichard.

Mais au fait, c’est quoi l’Espace Jean Guichard ? C’est l’ensemble du bâtiment qui comprend le Théâtre Interlude, bien connu des Choletais, mais aussi les bureaux et l’atelier de la TRPL. Et qui est Jean Guichard ? Venez donc le découvrir lors de notre visite théâtralisée…

Avec humour et poésie, vous cheminerez guidés par des comédien(ne)s dans les lieux auxquels le public n’a normalement jamais accès et qui sont autant d’espaces de création : l’atelier de décors et de couture, le costumier, l’administration…

Venez découvrir tous les secrets dont regorge le théâtre et tous les métiers de l’ombre qui permettent aux spectacles de briller.

Théâtre Interlude / Espace Jean Guichard 9 rue de Saint-Mélaine Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 75 35 40 https://trpl.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/troupe-reunie-pour-la-poesie-et-la-liberte/evenements/visites-theatralisees-journees-du-patrimoine »}]

N’avez-vous jamais rêvé de voir l’envers du décor ?

© Cindy Doutres