Brioude

Visites théâtralisées et guidées du centre-ville

centre-ville Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Visite guidée du centre-historique par des guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire et saynètes par la compagnie Lalumi’R

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centre-ville Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

Guided tour of the historic center by guides from the Pays d?Art et d?Histoire and sketches by the Lalumi?R company

L’événement Visites théâtralisées et guidées du centre-ville Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne