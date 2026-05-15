Visites théâtralisées et guidées du centre-ville Brioude
Visites théâtralisées et guidées du centre-ville Brioude mercredi 15 juillet 2026.
Brioude
Visites théâtralisées et guidées du centre-ville
centre-ville Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Visite guidée du centre-historique par des guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire et saynètes par la compagnie Lalumi’R
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centre-ville Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00
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English :
Guided tour of the historic center by guides from the Pays d?Art et d?Histoire and sketches by the Lalumi?R company
L’événement Visites théâtralisées et guidées du centre-ville Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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