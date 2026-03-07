Visites thématiques au Musée Maritime ! Rouen
Visites thématiques au Musée Maritime !
13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28
Retrouvez des visites des visites thématiques tous les samedis à 14H30
– 7 MARS LA SEINE ET SON USAGE
-14 MARS MAQUETTES ET DIORAMAS REMARQUABLES
-21 MARS 200 ANS DE LA LIGNE DIEPPE NEWHAVEN
-28 MARS HISTOIRE DE LA NAVIGATION .
13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 15 51
English : Visites thématiques au Musée Maritime !
