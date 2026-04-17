Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite les coulisses de l’intelligence artificielle Rouen

Visite les coulisses de l’intelligence artificielle Rouen samedi 18 avril 2026.

Adresse : 115 Boulevard de l'Europe

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Rouen

Visite les coulisses de l’intelligence artificielle

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26

Visite guidée au sein de l’exposition Destination IA pour comprendre le fonctionnement et les enjeux de l’intelligence artificielle.
Histoire, algorithmes, notion de boîte noire et impacts environnementaux et sociaux sont abordés à partir des dispositifs de l’exposition.   .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06  reservation@scienceaction.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite les coulisses de l’intelligence artificielle

L’événement Visite les coulisses de l’intelligence artificielle Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)