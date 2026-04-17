Rouen

Visite les coulisses de l’intelligence artificielle

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26

Visite guidée au sein de l’exposition Destination IA pour comprendre le fonctionnement et les enjeux de l’intelligence artificielle.

Histoire, algorithmes, notion de boîte noire et impacts environnementaux et sociaux sont abordés à partir des dispositifs de l’exposition. .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Visite les coulisses de l’intelligence artificielle

L’événement Visite les coulisses de l’intelligence artificielle Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité