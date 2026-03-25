Visites urbaines : architecture contemporaine Maison Pompidou Paris

Un parcours guidé pour retracer

les grandes étapes d’un territoire en constante évolution. Partez à la

découverte du quartier Beaubourg et de ses transformations

architecturales, des 20e et 21e siècles. De la

réhabilitation du plateau Beaubourg et de la construction du Centre

Pompidou, à la modernisation des Halles, jusqu’à la métamorphose d’un

hôtel particulier du Marais en un espace contemporain modulable.

La

visite débute à la Maison Pompidou – espace d’exposition, de

programmation et d’information consacré au projet du futur Centre

Pompidou – et se prolonge par une présentation de Lafayette

Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette.

Partez à la découverte du quartier Beaubourg et de ses transformations architecturales, des 20e et 21e siècles.

Du samedi 04 avril 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

samedi

de 16h30 à 18h00

samedi

de 14h30 à 16h00

payant

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€

Gratuité pour les adhérents

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T16:00:00+02:00;2026-04-04T16:30:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00;2026-04-18T16:30:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-04-25T16:30:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T16:00:00+02:00;2026-05-02T16:30:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-09T14:30:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00;2026-05-09T16:30:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-16T14:30:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00;2026-05-16T16:30:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-23T14:30:00+02:00_2026-05-23T16:00:00+02:00;2026-05-23T16:30:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-05-30T16:30:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00;2026-06-13T16:30:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00;2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-27T14:30:00+02:00_2026-06-27T16:00:00+02:00;2026-06-27T16:30:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-07-04T14:30:00+02:00_2026-07-04T16:00:00+02:00;2026-07-04T16:30:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-11T14:30:00+02:00_2026-07-11T16:00:00+02:00;2026-07-11T16:30:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-18T14:30:00+02:00_2026-07-18T16:00:00+02:00;2026-07-18T16:30:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00

Maison Pompidou En face du 50 rue Rambuteau 75004 Paris

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/kicQBLy +33144781233 contact@contact-centrepompidou.fr



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