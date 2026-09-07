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Visites virtuelles, site archéologique d’Olbia,, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères

Visites virtuelles, site archéologique d’Olbia,, Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
site archéologique d'Olbia,
Adresse
3204 route de l'Almanarre, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif
À partir de 12 ans (présence obligatoire d'un adulte). Sans réservation et dans la limite des places disponibles (maximum 8 personnes en simultané).

Visites virtuelles 19 et 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var

À partir de 12 ans (présence obligatoire d’un adulte).
Sans réservation et dans la limite des places disponibles (maximum 8 personnes en simultané).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Grâce à l’installation d’un espace numérique en plein air, équipés de casques de réalité virtuelle, vous pourrez en apprendre plus sur les méthodes de constructions et les secrets de l’architecture antique.
Une visite à choisir parmi :
– Les thermes romains d’Olbia
– Les vestiges immergés du port d’Olbia
Durée : environ 20 minutes

site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Grâce à l’installation d’un espace numérique en plein air, équipés de casques de réalité virtuelle, vous pourrez en apprendre plus sur les méthodes de constructions et les secrets de l’architecture …

©LR – Site Olbia Ville d’Hyères

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