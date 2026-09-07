Visites virtuelles, site archéologique d’Olbia,, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · site archéologique d'Olbia, · Hyères
Informations pratiques
Visites virtuelles 19 et 20 septembre site archéologique d’Olbia, Var
À partir de 12 ans (présence obligatoire d’un adulte).
Sans réservation et dans la limite des places disponibles (maximum 8 personnes en simultané).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Grâce à l’installation d’un espace numérique en plein air, équipés de casques de réalité virtuelle, vous pourrez en apprendre plus sur les méthodes de constructions et les secrets de l’architecture antique.
Une visite à choisir parmi :
– Les thermes romains d’Olbia
– Les vestiges immergés du port d’Olbia
Durée : environ 20 minutes
site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Grâce à l’installation d’un espace numérique en plein air, équipés de casques de réalité virtuelle, vous pourrez en apprendre plus sur les méthodes de constructions et les secrets de l’architecture …
©LR – Site Olbia Ville d’Hyères
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