UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault

samedi 31 octobre 2026 · La Tamiserie · Châtellerault

Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Tamiserie
Adresse
121 rue Jean Monnet
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Visitez la dernière tamiserie artisanale de France

La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 11:00:00

Date(s) :
2026-10-31

En 2024, Florian Houdmon a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie ou les métiers d’art. Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception !   .

La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47  contact@tourisme-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visitez la dernière tamiserie artisanale de France

L’événement Visitez la dernière tamiserie artisanale de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)