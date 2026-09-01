Visitez la dernière tamiserie artisanale de France La Tamiserie Châtellerault
samedi 31 octobre 2026 · La Tamiserie · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Visitez la dernière tamiserie artisanale de France
La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 11:00:00
Date(s) :
2026-10-31
En 2024, Florian Houdmon a repris la tamiserie historique âgée de 174 ans. Installé à la Manu, il perpétue un savoir-faire ancestral en fabriquant à la main des tamis sur mesure, utilisés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’archéologie ou les métiers d’art. Une visite à ne pas manquer pour découvrir un métier d’exception ! .
La Tamiserie 121 rue Jean Monnet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Visitez la dernière tamiserie artisanale de France
L’événement Visitez la dernière tamiserie artisanale de France Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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