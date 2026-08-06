Visitez la distillerie Brumenn Route de Crozon Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Visitez la distillerie Brumenn

Route de Crozon Distillerie Brumenn Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28

A la rencontre de l’alambic !

Visitez la distillerie Brumenn avec son créateur Vincent Conseil, distillateur-cueilleur depuis 2021, à Camaret sur Mer, en Presqu’île de Crozon.

Venez découvrir les secrets de la distillation, le fonctionnement d’un alambic traditionnel en cuivre, et les différentes étapes de fabrication d’alcool artisanal.

Vous dégusterez pour finir les alcools fabriqués sur place, à l’ancienne, et en agriculture biologique whisky, lambig, gin, pastis, liqueurs, pommeau… Des boissons naturelles et authentiques, à l’image de la presqu’île !

Fabrication à partir de plantes et de fruits cueillis dans la nature et dans le jardin de la distillerie ou cultivés localement en agriculture biologique. .

Route de Crozon Distillerie Brumenn Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 49 73 57 64

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English :

L’événement Visitez la distillerie Brumenn Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime