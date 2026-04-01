Visitez la succursale de la Banque de France d’Angers, Banque de France Angers, Angers

Informations pratiques

Visitez la succursale de la Banque de France d’Angers Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrlir l’histoire de la Banque de France. Vous déambulerez au travers d’ateliers vous présentant les missions de notre institution auprès du grand public, mais également des entreprises du territoire ou du secteur bancaire. Vous apprendrez à authentifier un billet Euro. Comptez une bonne heure pour faire le tour des différents ateliers. Nous vous attendons.

Une pièce d’identité vous sera demandé pour l’accès aux locaux

Banque de France Angers 21 rue Jean Zay Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 3414 https://www.banque-france.fr/fr/nous-trouver/region-pays-de-la-loire Banque de France – Angers Accès PMR

Venez découvrlir l’histoire de la Banque de France. Vous déambulerez au travers d’ateliers vous présentant les missions de notre institution auprès du grand public, mais également des entreprises du…

© Cyrille BAJAN