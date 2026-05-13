Visitez le Centre National des Arts du Cirque : les studios d’entraînement de la Marnaise !, CNAC de Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visitez le Centre National des Arts du Cirque : les studios d’entraînement de la Marnaise ! Samedi 19 septembre, 10h00 CNAC de Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Allée Jacques Ralite récemment inaugurée, nous vous proposons de découvrir le bâtiment du Centre National des Arts du Cirque nommé « La Marnaise ».

Comment sont formés les étudiants ? Quelles formations sont proposées ? Quelle est l’histoire de ce bâtiment ? Activités, architecture, histoire, anecdotes.. Nous vous proposons des visites sur ce site du CNAC. Plusieurs créneaux horaires de visite vous sont proposés tout au long de la journée.

Nous serons également présents pour vous informer des rendez-vous publics avec les étudiants durant l’année.

CNAC de Châlons-en-Champagne 32 Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326211243 http://www.cnac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 21 12 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cnac.fr »}]

L’Allée Jacques Ralite récemment inaugurée, nous vous proposons de découvrir le bâtiment du Centre National des Arts du Cirque nommé « La Marnaise ».

© Clarisse Baudoin