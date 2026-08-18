Visitez le chantier du pont Anne-de-Bretagne Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:30 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Inscription obligatoire Tout public

Cette visite sera l’occasion de découvrir les coulisses de ce projet emblématique et d’échanger avec les équipes qui œuvrent à sa réalisation.Pour votre confort et votre sécurité lors de la visite, il est recommandé de porter des baskets ou des chaussures fermées. Les chaussures ouvertes sont fortement déconseillées.Le chantier mettra à votre disposition des équipements de protection individuelle pour la visite.Merci de nous informer, lors de votre inscription, si vous avez des difficultés à emprunter les escaliers, afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.?? Le nombre de places est limité à 30 visiteurs. Durée de la visite : 1 heure???? Quelques créneaux sont encore disponibles : inscrivez-vous gratuitement !Lieu du rendez-vous : Base vie GTM Ouest, Jardin des Berges

Île de Nantes Nantes 44200

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-chantier-pont-anne-de-bretagne-1991893207203



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