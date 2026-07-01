Visitez le cloître des Capucins rénové de l’église de la Madeleine, à Albi, Cloître de la Madeleine, Albi

Informations pratiques

Visitez le cloître des Capucins rénové de l’église de la Madeleine, à Albi 18 – 20 septembre Cloître de la Madeleine Tarn

Gratuit. Sans réservation. Limité à 150 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Marchez dans les pas des moines capucins, qui parcouraient autrefois ces lieux en prière.

Jardins et galeries ouverts au public.

Observez les empreintes laissées par les briquetiers dans l’argile.

Découvrez la restauration historique de l’espace et des murs.

Profitez également d’expositions d’art contemporain.

Cloître de la Madeleine 44ter Rue de la Madeleine, 81000 Albi 81000 Tarn Occitania 07 88 00 58 98 https://cloitredelamadeleine.fr/ Le cloître a été construit entre les XVIe et XVIIe siècles, pour les moines de l’ancien ordre des Capucins. Vendu à la Révolution française. L’usine de chapeaux Maraval a occupé le bâtiment au XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. En mains privées depuis lors, rénové en maison privée et salle d’exposition pour la famille Imart au début du 21ème siècle. Maintenant possédé par des Américains qui ont continué à aménager et remodeler ses espaces. Ouvert uniquement pour les journées du patrimoine et les concerts occasionnels.

Walk where the Capuchin monks once walked in prayer.

© Cloister de la Madeleine/Greg Kucera