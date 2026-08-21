Visitez le domaine Bonnier de la Mosson en famille grâce à un livret-jeu !, Domaine du château de Bonnier de la Mosson, Montpellier

Informations pratiques

Visitez le domaine Bonnier de la Mosson en famille grâce à un livret-jeu ! 19 et 20 septembre Domaine du château de Bonnier de la Mosson Hérault

Gratuit. Pré-inscription obligatoire. Pour enfants de 8-11 ans. Rendez-vous au Domaine Bonnier de la Mosson, Allée Bonnier de la Mosson. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez en famille à la découverte du passé fastueux du domaine Bonnier de la Mosson !

Grâce au livret-jeu « Jour de fête au domaine », spécialement conçu pour les enfants de 8 à 11 ans, plongez dans l’histoire de ce magnifique château, surnommé le « petit Versailles languedocien ». Une découverte ludique qui invite petits et grands à explorer le patrimoine et les splendeurs de cet ancien domaine d’exception.

Domaine du château de Bonnier de la Mosson Route de Lodève, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie +33467347000 https://www.montpellier-tourisme.fr/sejourner/loisirs-et-activites/patrimoine-et-musees/tout-le-patrimoine-musees-monuments/domaine-du-chateau-de-bonnier-de-la-mosson-montpellier-fr-3835521 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.

Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques statues de la terrasse.

Avec un peu d’imagination, plongez au cœur de ce château mêlant joyaux et grandeurs du XVIIIe siècle.

Le château est ouvert uniquement lors de visites guidées.

Partez en famille à la découverte du passé fastueux du domaine Bonnier de la Mosson !

©Montpellier Méditerranée Métropole-Philippe Archer