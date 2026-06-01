Visitez le site ENSM de Marseille à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !, Ecole Nationale Supérieure Maritime – Marseille, Marseille

Visitez le site ENSM de Marseille à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Vendredi 18 septembre, 14h00, 16h00 Ecole Nationale Supérieure Maritime – Marseille Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Des générations d’officiers de la Marine Marchande se sont succédées sur ce site historique. Suivez leurs pas en découvrant la partie atelier, les simulateurs et la mythique passerelle du site ENSM de Marseille !

⚠️ Les inscriptions à cette journée sont obligatoires. Vous pouvez vous enregistrer dès à présent.

L’accueil se fera par groupes de 20 personnes à 14h00 et 16h00.

La visite est gratuite et ouverte à tous.

Ecole Nationale Supérieure Maritime – Marseille 39 Avenue du Corail, 13008 Marseille, France Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 00 03 00 http://www.supmaritime.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-ensm-marseille1 »}] L’École nationale supérieure maritime vous ouvre ses portes à Marseille, à la Pointe rouge. Des générations d’officiers de la marine marchande se sont succédées sur ce site historique. Suivez leurs pas en découvrant la partie atelier, les simulateurs et la mythique passerelle du site ENSM de Marseille. La visite est gratuite et ouverte à tous. Transport à proximité et parking.

Des générations d’officiers de la Marine Marchande se sont succédées sur ce site historique. Suivez leurs pas en découvrant la partie atelier, les simulateurs et la mythique passerelle du site ENSM !…

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