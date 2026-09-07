Visitez l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC), Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme, Orcines

samedi 19 septembre 2026 · Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme · Orcines

Informations pratiques

Visitez l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme Puy-de-Dôme

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous raconter l’histoire de ce lieu de recherche intimement lié à la redécouverte du temple de Mercure à la fin du XIXe siècle. Les chercheurs vous offrent également une visite de leur laboratoire de recherche sur les mesures atmosphériques.

Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand Sommet du Puy de Dôme route du Puy de Dôme 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473622146 http://volcan.puy-de-dome.fr [{« type »: « link », « value »: « https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html »}] Espace grand site de France chemin des muletiers, chemin des Chèvres, Panoramique des Dômes

Laissez-vous raconter l’histoire de ce lieu de recherche intimement lié à la redécouverte du temple de Mercure à la fin du XIXe siècle. Les chercheurs vous offrent également une visite de leur de sur…

© J. Way