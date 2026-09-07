Visitez un musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France, Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue, Bruyères

Informations pratiques

Visitez un musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France 19 et 20 septembre Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue Vosges

Les visiteurs seront pris en charge au fur et à mesure de leur arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir une présentation du patrimoine à travers une sélection d’objets rares et caractéristiques d’un temps passé. Ce musée local recèle des pépites et curiosités qui méritent le détour.

Vous pourrez admirer une collection de faïences comportant des pièces soigneusement sélectionnées, des œuvres de Jean Lurçat, artiste né à Bruyères, connu pour son appétence pour la tapisserie, ainsi qu’une exposition consacrée aux héros de guerre ayant libéré Bruyères en octobre 1944.

Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue 3 rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est 03 29 50 51 33 http://www.tourisme-bruyeres.fr/ Le bâtiment en grès des Vosges fut construit grâce au financement d’un mécène, Daniel Osiris, pour la communauté juive de Bruyères. L’ancienne synagogue, érigée en 1902, est inscrite au titre des Monuments historiques depuis le 16 juillet 1991.

Le musée abrite principalement des collections liées aux arts populaires, au judaïsme et aux œuvres de Jean Lurçat. Vous pourrez y admirer des collections de dentelles, de faïences, ainsi que des objets de la vie quotidienne des XIXe et début XXe siècles, sans oublier les tapisseries de Jean Lurçat, natif de Bruyères.

Venez découvrir une présentation du patrimoine à travers une sélection d’objets rares et caractéristiques d’un temps passé. Ce musée local recèle des pépites et curiosités qui méritent le détour.

© Ji-Elle