Visitez un musée qui a abrité l’une des plus anciennes pâtisseries de la ville, Musée Fours des Sœurs Macarons, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Musée Fours des Sœurs Macarons · Nancy
Informations pratiques
Visitez un musée qui a abrité l’une des plus anciennes pâtisseries de la ville 19 et 20 septembre Musée Fours des Sœurs Macarons Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le patrimoine secret de Nancy, et apprenez-en davantage sur le musée des fours des Sœurs Macarons et ses éléments architecturaux classés.
Musée Fours des Sœurs Macarons 10 rue des Sœurs Macarons, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 13 83 http://www.fours-des-soeurs-macarons.fr/ L’immeuble date du premier quart du XVIIIᵉ siècle. Située dans l’un des quartiers les plus anciens de la ville, derrière la cathédrale, la rue des Sœurs Macarons (anciennement rue de la Hache) a abrité, jusqu’en 1982, l’une des plus vieilles pâtisseries de Nancy. Ses fours et cheminées des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles sont inscrits au titre des monuments historiques.
Depuis 2019, le rez-de-chaussée de la maison des Sœurs Macarons est naturellement consacré à la valorisation et à la transmission du patrimoine gourmand de Nancy.
Découvrez le patrimoine secret de Nancy, et apprenez-en davantage sur le musée des fours des Sœurs Macarons et ses éléments architecturaux classés.
© SCI 10 rue des soeurs macarons
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