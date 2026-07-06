Informations pratiques

Angers

Vital’été au cœur

Esplanade du lac de Maine Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28

Venez passer l’été au cœur de Maine !

Programme détaillé sur le site angers.fr .

Esplanade du lac de Maine Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00 eteaulac18@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vital’été au cœur Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers