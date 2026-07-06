Vital’été au cœur Angers
lundi 6 juillet 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Vital’été au cœur
Esplanade du lac de Maine Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28
Venez passer l’été au cœur de Maine !
Programme détaillé sur le site angers.fr .
Esplanade du lac de Maine Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 40 00 eteaulac18@gmail.com
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English :
L’événement Vital’été au cœur Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers
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