Donville-les-Bains

Vitrail

96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Création complète d’un objet en vitrail Tiffany avec Lumen Vitrail. Goûter compris. Débutants ou non. .

96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com

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English : Vitrail

L’événement Vitrail Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer