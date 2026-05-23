Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vitrail Donville-les-Bains

Vitrail Donville-les-Bains

Vitrail Donville-les-Bains mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 96 Route de Coutances

Ville : 50350 Donville-les-Bains

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Donville-les-Bains

Vitrail

96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Création complète d’un objet en vitrail Tiffany avec Lumen Vitrail. Goûter compris. Débutants ou non.   .

96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69  tome2.prosecafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vitrail

L’événement Vitrail Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Donville-les-Bains (Manche)