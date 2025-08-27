VIVA ! Fécamp

VIVA ! Fécamp mardi 31 mars 2026.

VIVA !

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31 22:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Théâtre

VIVA !

dès 12 ans durée 1h15

En 1936, dans un petit village de Castille, une patrouille fasciste débarque pour venir chercher los rojos , les rouges. Parmi eux se trouve Pepe. Plus loin le curé Don Honorato, présent pour donner l’extrême-onction aux malheureux, intervient et le fait libérer de justesse. Pepe rentre à la maison, mais il ne sera plus jamais le même. Le Pepe d’autrefois est resté dans le camion avec les autres. Le nouveau Pepe s’enferme dans son atelier, parmi les monstres qui grandissent sous son crâne malade. Un malheur va arriver. Avec du papier, une agrafeuse, des crayons, du ruban adhésif, Daniel Olmos et Lisa Peyron nous racontent cette histoire tragique avec humour et fantaisie.

Un spectacle de théâtre d’objet bouleversant qui raconte avec intelligence et humour les années de dictature fasciste en Espagne, les déchirements internes aux familles, le poids porté par les descendants. La Terrasse

> Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

DISTRIBUTION

Écriture, mise en scène et jeu Lisa Peyron et Daniel Olmos

La Loquace Compagnie

PRODUCTION

Coproduction Théâtre de Cuisine Pôle Théâtre d’objet / MIMA Marionnettes actuelles / Marionnettissimo / Vélo Théâtre Scène conventionnée pour le théâtre d’objets / Théâtre du Grand Rond / Le Mett Marionnettes en Transmission / Arlésie

Soutiens Conseil Départemental de l’Ariège / Occitanie en scène / Mairie d’Ercé. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

English : VIVA !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VIVA ! Fécamp a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp