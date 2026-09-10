VIVA : Petite odyssée dans un trou noir, Théâtre de la Verrière, Lille

Informations pratiques

VIVA : Petite odyssée dans un trou noir 8 et 9 octobre Théâtre de la Verrière Nord

15/13/8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00

« Et si tous nos souvenirs pouvaient être gardés au chaud pour l’éternité ?

A partir de cet espoir fou, un jeune réalisateur décide de créer un film qui sauvegardera toute la mémoire de l’humanité. Un projet démentiel qui va vite partir en déroute.

Léo Smith nous embarque dans une odyssée miniature, où se croisent des dizaines de personnages, des betteraves picardes, des ehpads au bord de la révolution et des théories presque-scientifiques.

Prêt.e à embarquer dans ce seul en scène survolté ? »

Interprétation et écriture Léo Smith, Aide à la dramaturgie et écriture Baptiste Montagnier, Aide à la mise en scène et régisseur Orell Pernot-Borràs, Création lumières Claire Lorthioir, Scénographie et construction Olivier Wiame, Orell Pernot-Borràs, avec l’aide de Nora Dolmans, Regard extérieur Louise Buysschaert, Photographie Gwen Mint.

« Production : S-BILD. Soutiens : avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France : en collaboration avec Le Channel – Scène nationale de Calais

Accueils en résidence Le Channel – Scène nationale de Calais, La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Théâtre de Chambre / 232U (Aulnoye-Aymeries), Le Zeppelin (Saint-André-lez-Lille), la Maison Folie Moulins (Lille), leThéâtre La Licorne (Lille), Arsenic2 (Liège), Le Corridor (Liège), le Centre culturel d’Engis (Engis), Centre culturel de Chênée (Chênée), l’ESACT (Liège) et Habemus Papam (Bruxelles) »

Théâtre de la Verrière 28 rue alphonse mercier 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/viva-petite-odyssee-dans-un-trou-noir »}]

A partir du projet utopique de créer un film qui sauvegardera tous les souvenirs de l’humanité, un jeune réalisateur nous embarque dans un récit passionné et haletant..