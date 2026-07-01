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Viva Vivaldi, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 11 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Viva Vivaldi, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 11 avril 2027
Fin
dimanche 11 avril 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Viva Vivaldi Dimanche 11 avril 2027, 17h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-11T17:00:00+02:00 – 2027-04-11T18:40:00+02:00
Fin : 2027-04-11T17:00:00+02:00 – 2027-04-11T18:40:00+02:00

Voix
Viva Vivaldi ! Un cri de ralliement en forme de clin d’oeil qui renferme la promesse d’une musique foisonnante et théâtrale, portée par Polifonia, une réunion d’artistes ancrés dans le territoire qui célèbre son 30e anniversaire. Un programme qui rassemble certains des plus grands tubes sacrés de Vivaldi, du langoureux Cum Dederit au célébrissime Gloria.

Programme
Antonio Vivaldi
Magnificat RV 610
Dixit Dominus RV 594
Cum dederit (extrait du Nisi Dominus RV 608)
Gloria RV 589
Credo RV 591

Production Polifonia Éliane Lavail

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700370-viva-vivaldi »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-viva-vivaldi-87901 »}]
Ensemble Vocal d’Aquitaine| Chœur Symphonique| Orchestre Aquitaine-Hauts-de-Garonne| Damien Sardet Voix

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