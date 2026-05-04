Vivaldi et moi, Cameo Commanderie, Nancy
Vivaldi et moi, Cameo Commanderie, Nancy lundi 4 mai 2026.
Vivaldi et moi Lundi 4 mai, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T20:15:00+02:00 – 2026-05-04T22:05:00+02:00
Fin : 2026-05-04T20:15:00+02:00 – 2026-05-04T22:05:00+02:00
avec Des’lices d’Opéra
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré, Foch, Anatole France, Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=E5245 »}]
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