VivaTech 2026 investit les Champs-Elysées gratuitement en juin Paris Expo Porte de Versailles Paris

Le 14 juin prochain, les Champs-Élysées se transformeront en un immense terrain d’exploration dédié aux startups et aux technologies de demain. Gratuit et ouvert à tous, cet événement immersif à ciel ouvert, imaginé avec le Comité Champs-Élysées et produit par l’agence Ubi, proposera une expérience inédite au grand public quelques jours avant l’ouverture officielle du salon.

Les visiteurs pourront découvrir plus de 35 démonstrations et expériences interactives autour de thématiques majeures telles que l’intelligence artificielle, la mobilité, la santé, l’espace, le sport ou encore la culture.

À travers cette activation XXL, VivaTech affirme sa volonté de démocratiser l’innovation et de rendre les technologies émergentes accessibles à tous, bien au-delà du seul cercle des professionnels de la tech.

VivaTech est une plateforme stratégique de rencontre et d’inspiration pour l’ensemble de l’écosystème technologique mondial. L’événement permet aux participants de découvrir les tendances clés qui façonnent l’avenir des technologies et des modèles d’affaires, établir des collaborations et des partenariats internationaux, accroître leur visibilité auprès d’investisseurs et de décideurs et .explorer de nouvelles opportunités de marché et d’innovation

A l’occasion de ses dix ans, VivaTech investit l’Avenue piétonnisée pour une journée gratuite et ouverte à tous : huit lettres monumentales, huit thématiques, plus de 25 démonstrations d’innovations et une quinzaine de conférences à ciel ouvert.

Le dimanche 14 juin 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris



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