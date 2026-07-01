Vive les vacances au MusBA !, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux
lundi 6 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Vive les vacances au MusBA ! 6 juillet – 26 août Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde
Ateliers : Tarif : 7 € par enfant, réduit 5 € avec la Carte Jeune Bordeaux Métropole ; Visites : 5 € par enfant. Gratuit avec la Carte Jeune, entrée du musée pour les adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
À l’occasion de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, le MusBA propose une programmation spécialement conçue pour les familles et le jeune public. Ateliers de pratique artistique, visite famille autour de l’œuvre de Jean Dupas et de ses contemporains pour s’initier aux codes de l’Art déco !
Les collections permanentes sont elles aussi mises à l’honneur avec des ateliers et une visite sensorielle adaptée aux bébés dès 12 mois.
Pour plus de détail, consultez notre agenda juillet-décembre 2026 et inscrivez-vous aux dates qui vous intéressent !
[Visites familles]
-> Visites Tout sur l’Art déco !
Partez en famille à la découverte de Jean Dupas et de l’élégance Art déco à l’occasion de l’exposition Jean Dupas & Co. Apprenez-en plus sur ses formes stylisées et ses couleurs raffinées qui traversent le dessin, la peinture et même les objets du quotidien.
Dimanche 12 juillet 11h
Dimanche 23 août 11h
Sans réservation
->Visites Bébés au musée
Ouvre grand les yeux, écoute, touche et manipule : viens découvrir le musée par les sens ! Une expérience sensible et esthétique à vivre en famille. Visite adaptée pour les tout-petits de 12 à 36 mois accompagnés de leurs parents.
Vendredi 24 juillet 10h
Lundi 24 août 10h
[Ateliers pour les 3-6 ans]
Ces visites à destination des plus petits, accompagnés chacun d’un parent, permettent de découvrir les œuvres du musée puis de s’atteler à quatre mains à un atelier de pratique artistique.
->Ateliers Affiche ton style !
Après avoir découvert l’univers de l’Art déco pendant une courte visite de l’exposition Jean Dupas & Co., viens explorer ses formes, couleurs et lettres pour créer ta propre affiche.
Jeudi 9 juillet 15h-16h30
Lundi 20 juillet 15h-16h30
Mercredi 12 août 15h-16h30
Mercredi 26 août 15h-16h30
-> Ateliers Apprenti sculpteur : Argh ! Snif… Whouaaah !
En colère, triste ou joyeux ? Observe les œuvres et les personnages du musée puis modèle une tête d’argile qui t’inspire.
Jeudi 16 juillet 15h-16h30
Mercredi 29 juillet 15h-16h30
Lundi 17 août 15h-16h30
[Ateliers pour les 7-11 ans]
Après une visite du musée, les enfants participent à un atelier en lien avec les œuvres observées.
-> Ateliers Cap sur l’Art déco !
Découvre les grands paquebots et décore ton propre navire en t’inspirant des maquettes de l’exposition Jean Dupas & Co.
Vendredi 17 juillet 15h-17h
Vendredi 31 juillet 15h-17h
Jeudi 20 août 15h-17h
-> Ateliers Drôle de face !
Découvre tout l’art du portrait, du plus sérieux au plus décalé, puis amuse-toi à recomposer plusieurs fois ton visage à l’aide de morceaux découpés.
Vendredi 14 août 15h-17h
-> Visites-ateliers Dans ma chambre [Ateliers pour les 12-15 ans] -> Ateliers Maquette 2D Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 25 25 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/event-agenda?field_ea_periode_end_value_op=%3E%3D&field_ea_periode_end_value%5Bvalue%5D=2026-06-22 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-famille-tout-sur-lart-deco »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-famille-tout-sur-lart-deco?date=23-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-bebes-au-musee »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-bebes-au-musee?date=24-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style?date=20-07-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style?date=12-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style?date=26-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-apprenti-sculpteur-argh-snif-whouaaah »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-apprenti-sculpteur-argh-snif-whouaaah?date=29-07-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-apprenti-sculpteur-argh-snif-whouaaah?date=17-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-cap-sur-lart-deco »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-cap-sur-lart-deco?date=31-07-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-cap-sur-lart-deco?date=20-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-drole-de-face »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre-0 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre »}, {« link »: « mailto:reservation@frac-meca.fr »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-maquette-2d »}] Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année. Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée. Mairie de Bordeaux, sauf ‘La Croisière du navigator’, réalisée par Buster Keaton et Donald Crisp en 1924 © Splendor film
Visite expérimentale mêlant l’observation, la manipulation et l’écoute pour découvrir une sélection d’œuvres du musée et du Frac autour du rêve, de l’intime et de l’espace à soi. Pour une expérience complète, n’hésite pas à t’inscrire aux deux ateliers !
Jeudi 23 juillet 15h-17h au MusBA
Vendredi 24 juillet 15h-17h au Frac MÉCA (réservation au Frac MECA : reservation@frac-meca.fr
Après une visite du musée ou de l’exposition, les adolescents participent à un atelier en lien avec les œuvres observées.
Inspire-toi de l’Art déco et des maquettes vues dans l’exposition Jean Dupas & Co. pour créer ta propre mini-scène stylisée !
Lundi 6 juillet 14h-16h30
Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.
Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).
[Juillet-Août 2026] Visites et ateliers pour les familles et jeunes publics [0-15 ans] Exposition Jean Dupas
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
[Ateliers pour les 12-15 ans]
-> Ateliers Maquette 2D
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 25 25 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/event-agenda?field_ea_periode_end_value_op=%3E%3D&field_ea_periode_end_value%5Bvalue%5D=2026-06-22 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-famille-tout-sur-lart-deco »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-famille-tout-sur-lart-deco?date=23-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-bebes-au-musee »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-bebes-au-musee?date=24-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style?date=20-07-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style?date=12-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-affiche-ton-style?date=26-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-apprenti-sculpteur-argh-snif-whouaaah »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-apprenti-sculpteur-argh-snif-whouaaah?date=29-07-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-apprenti-sculpteur-argh-snif-whouaaah?date=17-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-cap-sur-lart-deco »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-cap-sur-lart-deco?date=31-07-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-cap-sur-lart-deco?date=20-08-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-drole-de-face »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre-0 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-atelier-dans-ma-chambre »}, {« link »: « mailto:reservation@frac-meca.fr »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-maquette-2d »}] Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.
Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.
Mairie de Bordeaux, sauf ‘La Croisière du navigator’, réalisée par Buster Keaton et Donald Crisp en 1924 © Splendor film