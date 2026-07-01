Vive les vacances au MusBA !, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Vive les vacances au MusBA ! 6 juillet – 26 août Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde

Ateliers : Tarif : 7 € par enfant, réduit 5 € avec la Carte Jeune Bordeaux Métropole ; Visites : 5 € par enfant. Gratuit avec la Carte Jeune, entrée du musée pour les adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

À l’occasion de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, le MusBA propose une programmation spécialement conçue pour les familles et le jeune public. Ateliers de pratique artistique, visite famille autour de l’œuvre de Jean Dupas et de ses contemporains pour s’initier aux codes de l’Art déco !

Les collections permanentes sont elles aussi mises à l’honneur avec des ateliers et une visite sensorielle adaptée aux bébés dès 12 mois.

Pour plus de détail, consultez notre agenda juillet-décembre 2026 et inscrivez-vous aux dates qui vous intéressent !

[Visites familles]

-> Visites Tout sur l’Art déco !

Partez en famille à la découverte de Jean Dupas et de l’élégance Art déco à l’occasion de l’exposition Jean Dupas & Co. Apprenez-en plus sur ses formes stylisées et ses couleurs raffinées qui traversent le dessin, la peinture et même les objets du quotidien.

Dimanche 12 juillet 11h

Dimanche 23 août 11h

Sans réservation

->Visites Bébés au musée

Ouvre grand les yeux, écoute, touche et manipule : viens découvrir le musée par les sens ! Une expérience sensible et esthétique à vivre en famille. Visite adaptée pour les tout-petits de 12 à 36 mois accompagnés de leurs parents.

Vendredi 24 juillet 10h

Lundi 24 août 10h

[Ateliers pour les 3-6 ans]

Ces visites à destination des plus petits, accompagnés chacun d’un parent, permettent de découvrir les œuvres du musée puis de s’atteler à quatre mains à un atelier de pratique artistique.

->Ateliers Affiche ton style !

Après avoir découvert l’univers de l’Art déco pendant une courte visite de l’exposition Jean Dupas & Co., viens explorer ses formes, couleurs et lettres pour créer ta propre affiche.

Jeudi 9 juillet 15h-16h30

Lundi 20 juillet 15h-16h30

Mercredi 12 août 15h-16h30

Mercredi 26 août 15h-16h30

-> Ateliers Apprenti sculpteur : Argh ! Snif… Whouaaah !

En colère, triste ou joyeux ? Observe les œuvres et les personnages du musée puis modèle une tête d’argile qui t’inspire.

Jeudi 16 juillet 15h-16h30

Mercredi 29 juillet 15h-16h30

Lundi 17 août 15h-16h30

[Ateliers pour les 7-11 ans]

Après une visite du musée, les enfants participent à un atelier en lien avec les œuvres observées.

-> Ateliers Cap sur l’Art déco !

Découvre les grands paquebots et décore ton propre navire en t’inspirant des maquettes de l’exposition Jean Dupas & Co.

Vendredi 17 juillet 15h-17h

Vendredi 31 juillet 15h-17h

Jeudi 20 août 15h-17h

-> Ateliers Drôle de face !

Découvre tout l’art du portrait, du plus sérieux au plus décalé, puis amuse-toi à recomposer plusieurs fois ton visage à l’aide de morceaux découpés.

Vendredi 14 août 15h-17h