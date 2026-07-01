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Vivre avec ou sans la République – La Haute-Savoie (1940-1947), Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Savoie · Annecy

Vivre avec ou sans la République – La Haute-Savoie (1940-1947), Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Haute-Savoie
Adresse
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
74000 Annecy
Département
Haute-Savoie
Tarif
Exposition en accès libre.

Vivre avec ou sans la République – La Haute-Savoie (1940-1947) 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Exposition en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Ce qu’est pour nous la république, nous ne l’avons jamais si bien compris que pendant les années d’occupation. » André Malraux, 4 septembre 1958.
Découvrez l’histoire de la Haute-Savoie et de ses habitants pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui suivent la Libération à travers un parcours qui mène de l’armistice de 1940 à la naissance de la IVe République.
Exposition en accès libre tout l’après-midi.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.
« Ce qu’est pour nous la république, nous ne l’avons jamais si bien compris que pendant les années d’occupation. » André Malraux, 4 septembre 1958.

©Arch.dép.Haute-Savoie

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